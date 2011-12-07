В «Салават Купере» 255 семей готовятся к новоселью

Инспекция государственного строительного надзора РТ в пятницу выдала заключение о соответствии проектной документации новому 255-квартирному жилому дому № 4-5, расположенном в ЖК «Салават Купере». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новостройка возведена по республиканской программе социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда».

Площадь 18-этажки составляет 27,2 тыс. квадратных метров. На прилегающей территории возведена детская площадка, а также проведено озеленение.