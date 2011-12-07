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В «Салават Купере» 255 семей готовятся к новоселью

Новый дом получил заключение о соответствии проектной документации.

Инспекция государственного строительного надзора РТ в пятницу выдала заключение о соответствии проектной документации новому 255-квартирному жилому дому № 4-5, расположенном в ЖК «Салават Купере». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новостройка возведена по республиканской программе социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда».

Площадь 18-этажки составляет 27,2 тыс. квадратных метров. На прилегающей территории возведена детская площадка, а также проведено озеленение.

КВ
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