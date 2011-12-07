В Казани аниматоров на Баумана переоденут в Зиланта и Сююмбике

В Казани аниматорам на Баумана предложат новый регламент работы. Правила выступления уличных артистов хотят разработать власти столицы РТ, сообщает пресс-служба исполкома.

Вопрос поднимался в рамках круглого стола. В ходе заседания обговаривался вопрос смены костюмов «зебр» и «лошадей» на более подходящие образу Казани.

«Мы будем им предлагать разрабатывать те костюмы, которые были бы интересны туристам и жителям Казани. Но это очень важно, чтобы краеведы и общественность сказали, как они это видят. Потому что Казань все-таки имеет свою историю. И вдруг увидеть на одной из главных улиц города зебру из „Мадагаскара“ странно», — рассказал Абзалов.

Аниматоры также были приглашены на заседание, но никто из них не явился на обсуждения.

Напомним, жители Казани могут принять участие в составлении регламента выступлений для уличных артистов, музыкантов и художников.

Читайте также: Кого обидели аниматоры на улице Баумана?