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В Казани аниматоров на Баумана переоденут в Зиланта и Сююмбике

Власти Казани предложат «зебрам» и «лошадям» переодеться в костюмы, которые были интересны туристам.

В Казани аниматорам на Баумана предложат новый регламент работы. Правила выступления уличных артистов хотят разработать власти столицы РТ, сообщает пресс-служба исполкома.

Вопрос поднимался в рамках круглого стола. В ходе заседания обговаривался вопрос смены костюмов «зебр» и «лошадей» на более подходящие образу Казани.

«Мы будем им предлагать разрабатывать те костюмы, которые были бы интересны туристам и жителям Казани. Но это очень важно, чтобы краеведы и общественность сказали, как они это видят. Потому что Казань все-таки имеет свою историю. И вдруг увидеть на одной из главных улиц города зебру из „Мадагаскара“ странно», — рассказал Абзалов.

Аниматоры также были приглашены на заседание, но никто из них не явился на обсуждения.

Напомним, жители Казани могут принять участие в составлении регламента выступлений для уличных артистов, музыкантов и художников.

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