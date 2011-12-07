В Казани наружная реклама подешевела на 30%

В Казани уровень загрузки наружной коммерческой рекламы вернулся к докризисному, однако из-за пандемии цены на рекламу упали на 20-30%, сообщает управление наружной рекламой исполкома Казани.

«Благодаря отсрочке платежей и активности самих рекламных фирм, в Казани удалось сохранить профессиональный рынок наружной рекламы, избежать их массового банкротства рекламных фирм и расторжения ранее заключенных договоров, что привело бы к потере одного из крупнейших неналоговых источников дохода города», — отмечается в сообщении ведомства.

В управлении напомнили, что с начала пандемии и введения режима самоизоляции заполняемость цифровых конструкций упала до 61% — в марте, до 28% — в апреле и до 13% — в мае. Заполняемость рекламных щитов упала в два раза.

Власти города рассчитывают, что в новом году отрасль вернется на докризисные позиции и избавится от последствий пандемии.