В Казани у седьмой горбольницы появится парк реабилитации пациентов

В 2021 году возле 7-й казанской городской больницы начнется реконструкция Чайковых озер. На облагороженной территории появится парк реабилитации ее пациентов, сообщает пресс-служба исполкома.

В проекте реконструкции озер, представленном мэру города Ильсуру Метшину, продемонстрированы не только зоны реабилитации, но и зоны общей физической нагрузки, где будут установлены спортивные тренажеры, а также площадка для терренкура, зоны аэроионотерапии, фитотерапии и арт-терапии, где будут проходить уроки по рисованию. Кроме того, в парке будет практиковаться рефлексотерапия и псаммотерапия. В зоне ароматерапии будет проходить реабилитация с лечебными тонизирующими травами.

Отмечается, что для каждого пациента здесь будет разработана индивидуальная программа реабилитации под руководством врачей. Но приходить туда отдохнуть смогут и жители близлежащих домов.

По проекту реконструкция территории пройдет в два этапа. На первом этапе работы затронут Малое Чайковое озеро площадью 2,6 га. На втором этапе будет реконструирована территория Большого Чайкового озера, площадь которого 6,8 га.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани появятся 12 новых парков.