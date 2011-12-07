Аварийную ямочность на региональных дорогах РТ рассчитывают ликвидировать до 15 мая

Завершение аварийного ямочного ремонта региональных дорог в республике запланировано на срок до 15 мая, сообщил в ходе брифинга в Кабмине РТ замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

На 98 тыс. кв. метров дорог ямочный ремонт уже завершен. Однако замминистра напомнил, что в 2020 году благодаря теплой погоде к 28 апреля было отремонтировано 162 тыс. кв. метров дорожного полотна.

В общей сложности в течение года ямочный ремонт запланирован на площади порядка 900 тыс. кв. метров.