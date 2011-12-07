В Казань прибыл передвижной музей «Поезд Победы». Увидеть иммерсивную инсталляцию можно на местном железнодорожном вокзале, после чего тот отправится в другой город.

Поезд оснащен проекторами и видеостенами, а каждый вагон тематически оформлен. В экспозиции используются голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности, а для каждой зоны музея специально написана своя музыка. Всего в ней представлено порядка 150 скульптур героев, образ которых воссоздан с фотографий реальных людей.

Работать первый в мире передвижной музей будет до 27 апреля. Дальше поезд направится в другой город. Всего маршрут прошел через 29 городов России. За время музей посетили более 67 тысяч человек.