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В Казань прибыл передвижной музей «Поезд Победы»

Мобильная экспозиция будет доступна до 27 апреля на железнодорожном вокзале, после чего отправится в другой город.

В Казань прибыл передвижной музей «Поезд Победы». Увидеть иммерсивную инсталляцию можно на местном железнодорожном вокзале, после чего тот отправится в другой город.

Поезд оснащен проекторами и видеостенами, а каждый вагон тематически оформлен. В экспозиции используются голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности, а для каждой зоны музея специально написана своя музыка. Всего в ней представлено порядка 150 скульптур героев, образ которых воссоздан с фотографий реальных людей.

Работать первый в мире передвижной музей будет до 27 апреля. Дальше поезд направится в другой город. Всего маршрут прошел через 29 городов России. За время музей посетили более 67 тысяч человек. 

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