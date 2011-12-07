Весь общественный транспорт Казани дезинфицируют ежедневно

В Казани ежедневно обрабатывают общественный транспорт дезинфицирующими средствами. Обработка проводится нераспространения COVID-19, а действия средства хватает на сутки.

Обработка салонов автобусов, трамваев, троллейбусов и составов метрополитена проводится не только днём, но и ночью. Днём кондукторы общественного транспорта на 8-10 минут проветривают салоны автобусов, протирают поручни и сидения.

Сообщается, что МУП «ПАТП № 4» ежедневно тратит по 30 литров дезинфицирующего средства, а по 900 литров — ежемесячно. Также в МУП «Метроэлектротранс» каждую ночь дезинфицирующим средством «Абактерил» обрабатывается по 82 трамвая и 155 троллейбусов.

Недавно в Казани было проверено 3,2 тысячи единиц городского транспорта на наличие у пассажиров средств индивидуальной защиты. В результате проверок было выявлено более 2 тыс. нарушителей масочного режима.