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Александр Малькевич поделился впечатлениями от посещения казанской школы

Эксперт побывал в школе №181.

Член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич поделился впечатлениями от посещения казанской школы. Свое мнение он озвучил в ходе онлайн-заседания экспертного штаба «Волга».

Александр Малькевич подчеркнул, что если образовательные комплексы, подобные 181-й школе, будут появляться дальше, то это станет олицетворением реальной заботы о подрастающем поколении.

«Я обошел все здание: спортивный зал, гимнастический, бассейн. Помимо того, насколько все продумано, мне показался важным образовательный аспект с точки зрения гражданственности. Например, выставка фотографий чудес России», — заявил Малькевич.

КВ
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