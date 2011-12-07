Член Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич поделился впечатлениями от посещения казанской школы. Свое мнение он озвучил в ходе онлайн-заседания экспертного штаба «Волга».

Александр Малькевич подчеркнул, что если образовательные комплексы, подобные 181-й школе, будут появляться дальше, то это станет олицетворением реальной заботы о подрастающем поколении.

«Я обошел все здание: спортивный зал, гимнастический, бассейн. Помимо того, насколько все продумано, мне показался важным образовательный аспект с точки зрения гражданственности. Например, выставка фотографий чудес России», — заявил Малькевич.