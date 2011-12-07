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В Казани могут открыться еще несколько прокатов электросамокатов

Власти столицы РТ планируют увеличить точки проката самокатов и велосипедов до 1,6 тыс.

В Казани могут открыться дополнительные точки проката электросамокатов и велосипедов. Власти города ведут переговоры с тремя компаниями, сообщил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

«Мы продолжаем вести переговоры еще с тремя компаниями, которые в текущем году, также за счет собственных средств планируют запустить прокат электросамокатов», — сказал он.

Предполагается, что компании самостоятельно обустроят парковочные станции. Сейчас обсуждается вопросы дислокации парковок, выделение земельных участков и поиска помещений для хранения инвентаря, уточнил Шакиров.

Также будут открыты дополнительные точки прокатов велосипедов.

Всего в столице Татарстана планируется увеличить точки проката велосипедов и самокатов до 1,6 тыс. рублей.

КВ
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