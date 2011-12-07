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За три года в Казани появилось 9 новых подростковых клубов

В то же время совокупная площадь подростковых клубов увеличилась на 40%.

В течение последних трех лет количество клубов казанского муниципального объединения «Подросток» возросло с 55 до 64, а их площадь - с 16,5 до 23,5 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Помимо открытия новых клубов, в столице Татарстана отремонтировали 46 уже существующих.

В то же время на 20% выросло количество детей и подростков, посещающих клубы.

В течение 2020 года в городе планируется капитально отремонтировать еще семь клубов, для чего выделено 45 млн рублей. При этом открытие большинства из них ожидается до 1 сентября.

КВ
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