В Декабре в Казани откроют реабилитационный центр на базе городской больницы №7

В Казани появится новый реабилитационный центр на базе казанской больницы № 7. Открытие запланировано на декабрь 2021 года. Об этом рассказал во время пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«Планируем ввести объект в эксплуатацию в этом году в декабре», — уточнил замминистра.

На строительство центра было выделено 1,3 млрд рублей. Площадь объекта составит 12,2 тыс. квадратных метров.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Набережных Челнах началось проектирование здания горбольницы № 5.