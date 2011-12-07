В Казани откроется многопрофильный лицей с самой большой столовой и картинами Ван Гога

В Казани откроется многопрофильный лицей №11 «Унбер» с самой большой столовой, двумя бассейнами и картинами Ван Гога. Учебное заведение расположится в ЖК «Арт Сити».

Мэр Казани Ильсур Метшин в преддверии начала учебного года осмотрел новое образовательное заведение, сообщила пресс-служба городской администрации.

В новом лицее главный упор будет делаться на «всестороннее развитие» учащихся. Дети будут обучаться по четырем разным направлениям: математическое, лингвистическое, химико-биологическое и гуманитарное, рассказал директор лицея Алмаз Хамидуллин.

Немалое внимание уделено и цифровизации. Для связи преподавателей лицея и родителей школьников, а также для просмотра оценок и расписания будет разработано мобильное приложение.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Рустам Минниханов открыл в селе Усады Лаишевского района РТ новый многопрофильный лицей на 500 мест.