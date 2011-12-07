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В отреставрированном здании Присутственных мест в Казани пройдет «Таткультфест-2021», приуроченный ко Дню республики рассказал на пресс-конференции Дамир Натфуллин.
Также в этот день около Центра семьи «Казан» состоится мотофестиваль, который будет идти весь день. На набережной Кабана начнется фестиваль национального костюма. Еще семь мероприятий пройдет в стенах Кремля.
В 22:00 горожан ждет праздничный салют.
Ранее «Казанские ведомости» писали, что после завершения работ по реконструкции присутственных мест, расположенных на территории Казанского Кремля, там появятся новые туристические точки и даже зал для брифингов с журналистами.