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В отреставрированном здании Присутственных мест в Казани пройдет «Таткультфест-2021»

Мероприятие приурочено ко Дню республики.

В отреставрированном здании Присутственных мест в Казани пройдет «Таткультфест-2021», приуроченный ко Дню республики рассказал на пресс-конференции Дамир Натфуллин.

Также в этот день около Центра семьи «Казан» состоится мотофестиваль, который будет идти весь день. На набережной Кабана начнется фестиваль национального костюма. Еще семь мероприятий пройдет в стенах Кремля.

В 22:00 горожан ждет праздничный салют.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что после завершения работ по реконструкции присутственных мест, расположенных на территории Казанского Кремля, там появятся новые туристические точки и даже зал для брифингов с журналистами.

КВ
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