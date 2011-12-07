В Казани приступили ко второму этапу реставрации усадьбы Сапугольцева 18 века

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В Казани приступили к реставрации усадьбы Сапугольцева начала XVIII — ХIХ веков. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Усадьба расположена по улице Рахматуллина, 8/11 и является объектом культурного наследия регионального значения. Здание охраняют с 2017 года. Сейчас работы ведутся под техническим и авторским контролем с учетом утвержденной проектной документации.
Ранее сообщалось, что юбилейную арку в честь 100-летия порохового завода «Красные ворота» в парке им. Петрова отреставрируют за 1,5 млн рублей. Деньги на обновление одного из символов Кировского района выделены из бюджета города.