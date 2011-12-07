За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 2 655 тонн снега

В Комитете внешнего благоустройства Казани сообщили, что за прошедшие сутки с улиц города вывезли 2 655 тонн снега. В уборке было задействовано 518 единиц спецтехники и 371 дорожный рабочий.

Известно, что на дорогах города за сутки использовано более 1,9 тыс. тонн противогололедных материалов.

По информации пресс-службы исполкома, сегодня на уборку улиц от снега выйдут 309 дорожных рабочих и 306 единиц специальной техники, в том числе 74 комбинированные дорожные машины, 75 тракторных щеток, 61 самосвал, 40 фронтальных погрузчиков и 31 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.