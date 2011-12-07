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В Старо-Татарской слободе Казани состоится праздник «В поисках ночи Аль-Кадр»

Мероприятие запланировано в Апанаевской мечети на 29 апреля в 12.30.

Завтра в Старо-Татарской слободе состоится праздник «В поисках ночи Аль-Кадр». Об этом сказано в официальном аккаунте Префектуры «Старый город» ИК Казани.

Организаторы сообщают, что программа рассчитана для детей и взрослых, которые смогут поучаствовать в викторине «Рамазан», в конкурсе на лучшее чтение суры «Аль-Кадр», в играх и эстафетах.

Также в праздничную программу добавили наставление «Как не пропустить ночь Аль-Кадр» от шейха Али Ибодова, тафсир суры «Аль-Кадр» от Нияза хазрата Сабирова и исполнение нашидов. 

Мероприятие запланировано в Апанаевской мечети на 29 апреля в 12.30.

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