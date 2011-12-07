Фонд защиты прав дольщиков РТ стал застройщиком ЖК «МЧС», сообщает пресс-служба фонда.

«Арбитражный суд вынес определение о передаче Фонду защиты прав дольщиков Республики Татарстан прав застройщика в отношении домов № 2, № 3, № 4 ЖК „МЧС“ по ул. Губкина в Казани», — уточняется в сообщении.

Решение передать фонду проблемные дома было принято на Наблюдательном совете федерального Фонда защиты прав дольщиков. Как только Фонд официально станет новым застройщиком, строительство будет завершено, а права 1100 дольщиков восстановлены.

Напомним, строительство ЖК «МЧС» в Казани началось в 2008 году. В 2014 году компания-застройщик обанкротилась и стройка была остановлена. На данный момент в ЖК «МЧС» осталось три недостроенных дома.