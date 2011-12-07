30 июля в Приволжском районе Казани отключат воду

В четверг, 30 июля, на сутки отключат горячую воду в ряде домов Приволжского района Казани. Это связано с проведением работ на водопроводе, передает пресс-служба мэрии города.

Так, 30 июля с 9:00 часов утра до 6:00 часов 31 июля воды не будет по улицам Гарифьянова, Рихарда Зорге, Сыртлановой и в учебно-спортивном комплексе «Зилант».

Поэтому МУП «Водоканал» просит казанцев заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, телефон +7 (84-32) 31-62-60.