Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани появилось новое граффити на стене завода «Сафьян»

Новый мурал нарисовал художник Рустам Qbic.

В Казани появилось граффити на стене завода «Сафьян» от художника Рустама Qbic и команды SUPERNOVA, рассказал в своем Instagram глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

«Новый мурал с переплетением вымышленных образов и сюрреалистических персонажей с захватывающим воображение сюжетом появится на стене завода „С«Сафьян»Художник заложил глубокий̆ смысл, но нам важно, как вы расшифруете творение», — написал Миронов, прикрепив фотографии граффити.

Напомним, ранее в Казани на стене дома № 7а появился 8-метровый портрет Сергея Бодрова в образе Данилы Багрова из фильмов «Брат» и «Брат-2».

КВ
Лента новостей