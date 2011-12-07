В Казани появилось новое граффити на стене завода «Сафьян»

В Казани появилось граффити на стене завода «Сафьян» от художника Рустама Qbic и команды SUPERNOVA, рассказал в своем Instagram глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

«Новый мурал с переплетением вымышленных образов и сюрреалистических персонажей с захватывающим воображение сюжетом появится на стене завода „С«Сафьян»Художник заложил глубокий̆ смысл, но нам важно, как вы расшифруете творение», — написал Миронов, прикрепив фотографии граффити.

Напомним, ранее в Казани на стене дома № 7а появился 8-метровый портрет Сергея Бодрова в образе Данилы Багрова из фильмов «Брат» и «Брат-2».