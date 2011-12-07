Пандемия закрыла в Казани 3 отеля и 11 хостелов

Самыми популярными местами у гостей, приезжавших в Казань этим летом, по-прежнему стабильно остаются Казанский кремль, пешеходная улица Баумана и территория Старо-Татарской слободы. Такие наблюдения в предпочтениях туристов прозвучали сегодня в докладе директора по развитию туризма исполкома Казани Дарьи Санниковой на деловом понедельнике в мэрии столицы.

Если Казанский кремль и пешеходные зоны стабильно остаются в перечне самых посещаемых объектов, то с посещением и заселением в гостиницы дело обстояло хуже. В результате резко снизившего турпотока в Казань гостиничная сеть оказалась не загруженной. Более того, из-за отсутствия постояльцев, необходимых в достаточном количестве для экономического функционирования, вынуждены были закрыться 3 отеля и 11 хостелов. Правда, в целом это относительно небольшие цифры на фоне имеющихся в Казани более двухсот средств размещения, но и за этими потерями стоят казанцы, потерявшие работу.

Ситуацию спасло послабление в ограничительных мерах, принятое в Казани с 5 июня. Когда в том числе, например, кафе разрешили открыть летние веранды. А главное – с прибывающих в Татарстан гостей пере стали требовать справки об отсутствии заболевания новоявленной инфекцией. Это позволило заметно увеличить загрузку гостиничного хозяйства Казани: с минимальных в июне 15% до 49% в июле. А в августе удалось довести загрузку и до 65%. Средняя загрузка в этот же период в 2019 году составила 64%, напомнила Дарья Санникова. Так что Казань восстанавливает свои позиции в туристической отрасли России.