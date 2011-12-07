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Юнусовская площадь Казани станет Аллеей туризма

В самом центре Казани, в ее исторической Старо-Татарской слободе, создадут аллею туризма. Она расположится на уютной Юнусовской площади, что неподалеку от Камаловского театра.

Для этого уже в эту среду, 30 сентября, здесь высадят кусты спиреи, которая отличается своей пышностью. Символичным станет то, что посадку насаждений произведут представители туристической сферы Татарстана. И саму зеленую аллею решено создать в честь Всемирного дня туризма, который отмечался в минувшее воскресенье, 27 сентября. Об этих подробностях сегодня рассказали в ходе делового понедельника, состоявшегося в мэрии Казани. 

Акция пройдет при поддержке комитета внешнего благоустройства Казани и префектуры «Старый город». 

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