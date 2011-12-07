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Названы улицы, которые закроют в Казани на новогодние праздники

В исполкоме Казани предупредили автомобилистов города о предстоящем ограничении и закрытии для движения отдельных участков нескольких улиц города.

С 20 декабря до 14 января в связи с праздничными мероприятиями для проезда закрываются улицы Шигабутдина Марджани (от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима) и Сибгата Хакима (от улицы Декабристов до улицы Абсалямова). Кроме того, ограничения движения будут действовать на участке дороги по улице Бондаренко.

В связи с этим в городском Комитете по транспорту напомнили об альтернативе в виде общественного транспорта. Например, в новогоднюю ночь до 2 часов после полуночи по 22 основным маршрутам запланирована работа 64 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев. А станции Казанского метрополитена будут принимать пассажиров до полуночи.

КВ
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