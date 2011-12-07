Штраф в размере до 5 тысяч рублей грозит тому, кто решит срубить без разрешительных документов елочку лично для себя. В целях пресечения такой несанкционированной вырубки в Казани с 20 по 31 декабря проводится профилактическая акция под названием «Ель». В ходе ее проведения в Казани уже задержано 14 правонарушителей – любителей украсить праздник общественным достоянием, на них составлены соответствующие акты.

Об этих материальных последствиях в виде штрафов для нарушителей напомнил на совещании в мэрии Казани начальник городского Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.