Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Из Казани открываются регулярные прямые рейсы в Дубай

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам.

В Международном аэропорту «Казань» сообщили о возможности выполнения рейсов из столицы Татарстана в Дубай. Авиаперевозчиком выступит авиакомпания AZUR air.

По информации пресс-службы, рейсы будут выполняться один раз в неделю. Долететь до него в ближайшее время можно будет уже в эту пятницу, 30 апреля. Отправляются самолеты из Казани в 03:05, прибытие в международный аэропорт Дубая запланировано на 9:00. Обратный рейс выполняется в 23:30 и прибывает в аэропорт Казани в 03:35 следующего дня.

Программа полётов запланирована до конца октября 2021 года.

КВ
Лента новостей