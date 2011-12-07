Из Казани открываются регулярные прямые рейсы в Дубай

В Международном аэропорту «Казань» сообщили о возможности выполнения рейсов из столицы Татарстана в Дубай. Авиаперевозчиком выступит авиакомпания AZUR air.

По информации пресс-службы, рейсы будут выполняться один раз в неделю. Долететь до него в ближайшее время можно будет уже в эту пятницу, 30 апреля. Отправляются самолеты из Казани в 03:05, прибытие в международный аэропорт Дубая запланировано на 9:00. Обратный рейс выполняется в 23:30 и прибывает в аэропорт Казани в 03:35 следующего дня.

Программа полётов запланирована до конца октября 2021 года.