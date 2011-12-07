В Казани подняли вопрос о строительстве нового ЖК в Аметьево

В сборнике документов исполкома столицы РТ появился проект строительства нового жилого комплекса в Вахитовском районе Казани. Общественные слушания по его возведению планируют провести с 29 апреля по 3 мая.

Согласно проекту, в домах комплекса смогут заселиться около 13,7 тысяч человек. Рядом построят школу на 1 610 учащихся и детские сады на 1 610 воспитанников.

Сама территория будет ограничена улицами Достоевского, Подаметьевской, Тихомирнова, Вишневского и Роща Фрунзе.