В нерабочую неделю общественный транспорт Казани будет работать по графику выходного дня

С 1 по 10 мая общественный транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. Об этом сообщила пресс-служба Комитете по транспорту исполкома города.

9 мая традиционно автобусы, троллейбусы и трамваи города будут следовать до 23:30 часов. При этом схема движения общественного транспорта будет изменена. Так, в связи с закрытием дорог для движения транспорта на площади Тысячелетия 4 и 7 мая с 16.30 до 23.30 и с 16.30 8 мая до 8.00 10 мая по измененным маршрутам будут курсировать автобусы №6, 15, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 75.

Также на время проведения праздничного салюта будет усилена работа метрополитена.