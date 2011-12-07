В Приволжском районе Казани разрешили оборудовать пять точек для уличной торговли

В сборнике документов мэрии Казани появилась информация об увеличении количества точек для размещения объектов уличной торговли, сезонных кафе и проката инвентаря.

Так, согласно изменениям, в документе за 29 апреля сказано, что у пляжа «Локомотив» может стоять только одно кафе площадью до 100 кв. метров, еще одно — в Московском районе и пять — в Приволжском.

В Вахитовском районе городе могут появится три точки по реализации мороженого, сладостей и прохладительных напитков, в Ново-Савиновском — шесть, два — в Приволжском и одна — в Авиастроительном.

Также на территории озера Лебяжье будут курсировать мобильные объекты. А прокаты инвентаря разместят на площади Тысячелетия, за стадионом «Ак Барс Арена» и две точки Кировском районе.