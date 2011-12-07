Глава РТ предложил подключить студентов к экореабилитации озер в лесопарке Лебяжье

С результатами экореабилитации системы озер в казанском лесопарке Лебяжье ознакомился глава республики Рустам Минниханов. При дальнейшей работе он предложил задействовать студентов, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Минниханову доложили, что в ходе масштабной экореабилитации осуществили очистку высыхающего озера Малое Лебяжье и воссоздали два утраченных ранее озера, углубив дно и построив перекачивающую станцию.

Сейчас в парке продолжатся работы по его благоустройству. Особо ценную территорию с редкими видами растений отделят ландшафтной зоной возле детских образовательных площадок и мест для тихого отдыха. В Лебяжьем возведут дополнительные мосты, систему озер свяжут экотропы. Также в озерах парка планируется высадка специальных растений, способствующих естественной очистке воды.

Так, в ходе посещения казанского лесопарка, Минниханов предложил подключить к биотехнической реабилитации озер студентов в области природообустройства и водопользования.