Казанские водолазы проверили дно озера Комсомольское

В этом году в столице Татарстана всего два официально признанных пляжа, на которых можно купаться – озеро Комсомольское и озеро Лебяжье.

Накануне официального открытия пляжного сезона в Казани водолазы Федерации подводного спорта РТ проверили дно озера Комсомольское, в поселке Дербышки.

Обследование дна Комсомольского проводил вице-президент Федерации подводного спорта республики Татарстан Максим Астахов. По его словам, озеро в хорошем состоянии, дно не замусоренное, ровное. Гидроизоляционное покрытие, которое было укрыто на дно при проведении донных работ, надежное, никаких повреждений не замечено.

Сами жители с наступлением устойчивого тепла уже открыли пляжный сезон – принимают солнечные ванны и даже купаются.