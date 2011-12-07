В Казани 30 мая из-за забега будут перекрыты дороги в Ново-Савиновском районе

В Казани 30 мая пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» из-за чего в Ново-Савиновском районе будут перекрыты несколько дорог, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 7.30 до 13.00 частично будет закрыта для движения транспорта улица Сибгата Хакима (по направлению от улицы Фатыха Амирхана до пересечения с Чистопольской, оба направления). Также будет перекрыто движение по второстепенной дороге по Амирхана от улицы Козина до Хакима и по второстепенной дороге по Амирхана от дома № 3 до Хакима.

В это же время будет закрыта ул. Чистопольская от съезда с ул. Хакима до въезда на Чистопольскую по трем правым полосам движения.

Также будет перекрыта часть Чистопольской по направлению от улицы до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (по трем правым полосам и вокруг самого стадиона полностью).

Кроме того, в этот день с 7.30 до 12.00 будет заблокировано движение по улице Хакима от улицы Декабристов до улицы Амирхана — оба направления.