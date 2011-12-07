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В Казани на участке БКК запустили движение по временной схеме

Строительство Большого Казанского кольца перешло к завершающему этапу.

В Казани на БКК под путепроводом и по левому съезду Фермерского шоссе до улицы Борисовская открыли движение по временной схеме. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса РТ.

На прошлой неделе на БКК рабочие проложили трамвайные пути, начали установку водоотводных лотков и заасфальтировали часть тротуаров. Также началась разработка дорожной одежды на улице Тульская.

Напомним, строительство Большого Казанского кольца ведется в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Работы на участке начались в июле прошлого года. Завершить работы и запустить движение по БКК планируют к концу августа.

КВ
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