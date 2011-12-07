Дирекция парков и скверов Казани рассказала о бесплатных занятиях по иностранным языкам

В своем официальном Instagram-аккаунте Дирекция парков и скверов Казани сообщила о бесплатных занятиях по иностранным языкам, которые проходят в парке им. Горького.

В сообщении сказано, что «программа встреч составлена таким образом, что к занятиям можно присоединиться в любое время курса». Занятия подходят как новичкам, так и продолжающим. Взять уроки испанского языкам можно по средам в 18:30 часов вечера, а английского — по воскресеньям 18:00. Обучение проходит в легкой игровой форме с носителями языка из Великобритании и Колумбии.

Для участия необходима предварительная регистрация.