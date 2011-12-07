Международный аэропорт «Казань» занял 5 место в «Золотой десятке» аэропортов мира

Эксперты британской исследовательской компании Skytrax присвоили международному аэропорту «Казань» 5 место в «Золотой десятке» аэропортов мира.

Так, обогнав такие аэропорты, как Люксембург, Биллун (Дания), Галифакс (Великобритания), «Казань» взяла 4 звезды в рейтинге лучших аэропортов 2020 года с пассажиропотоком до 5 миллионов пассажиров.

Эксперты оценили чистоту помещений, качество обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями, наличие предприятий общественного питания, а также количество банкоматов, электронных терминалов и пунктов оказания банковских услуг. Отдельно отметили информационное сопровождение пассажиров в социальных сетях и в обновлённом мобильном приложении аэропорт «Казань».