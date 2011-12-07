В соцсетях появились фото с ходом реставрационных работ в НКЦ «Казань»

На своей официальной странице в Instagram-аккаунте ГУП «Татинвестгражданпроект» поделился ходом строительных работ в НКЦ «Казань».

В строительной компании поделились подборкой фотографий с ходом реставрационных работ нескольких помещений здания. Отмечается, что сейчас специалистами успешно завершен монтаж системы газового пожаротушения в книгохранилищах.

На фото видно, как залили и прополировали полимерные полы, установили монолитные лестницы и проделали работу по устройству сетей водоснабжения.

Само здание было построено в 1988 году и по сей день носило название Национального культурного центра. Сейчас его переименовали в музейный комплекс города Казани.