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Мамы в черном: по центру Казани прошлись женщины с колясками

Темные плащи стали частью представления в рамках тематической экскурсии.

Казанцы стали свидетелями необычного шествия женщин с детскими колясками. Видео с места опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что все женщины были в черных одеяниях. На многих угадывались плащи старинного покроя с капюшоном. А процессия двигалась по тротуару на улице Кремлевской в сторону Кремля.

«Многие гадали, что же это было. Может, секта? Но спешим успокоить: это участники тематической экскурсии, а наряды являлись честью представления», — сказано в одном из Telegram-каналов.


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