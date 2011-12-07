Мамы в черном: по центру Казани прошлись женщины с колясками

Казанцы стали свидетелями необычного шествия женщин с детскими колясками. Видео с места опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что все женщины были в черных одеяниях. На многих угадывались плащи старинного покроя с капюшоном. А процессия двигалась по тротуару на улице Кремлевской в сторону Кремля.

«Многие гадали, что же это было. Может, секта? Но спешим успокоить: это участники тематической экскурсии, а наряды являлись честью представления», — сказано в одном из Telegram-каналов.



