В Казани готовят к запуску железнодорожное сообщение по типу МДЦ

В Казани планируют запустить железнодорожное сообщение по типу «Московских центральных диаметров» (МЦД). Об этом рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

«Сейчас 7−8 проектов, которые в очень большой степени готовности», — сказал Пегов.

По его словам, помимо Казани запуск железнодорожных сообщений ожидается в таких городах, как Нижний Новгород, Краснодар, Пермь, и другие.

Также он считает, что успех такой железнодорожной системы в том, что она является связующим звеном между метрополитеном и другими видами транспортных средств.

«Плюс это все синхронизировано с улично-дорожной сетью, с подходами к транспортно-пересадочному узлу», - подчеркнул он.

«Московские центральные диаметры» (МЦД) – это система линий внеуличного железнодорожного транспорта, созданная на базе существующей инфраструктуры Московского железнодорожного узла. Сейчас линия связывает между собой Москву и подмосковные города.