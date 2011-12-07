В Казани готовят к запуску железнодорожное сообщение по типу МДЦ

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В Казани планируют запустить железнодорожное сообщение по типу «Московских центральных диаметров» (МЦД). Об этом рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.
«Сейчас 7−8 проектов, которые в очень большой степени готовности», — сказал Пегов.
По его словам, помимо Казани запуск железнодорожных сообщений ожидается в таких городах, как Нижний Новгород, Краснодар, Пермь, и другие.
Также он считает, что успех такой железнодорожной системы в том, что она является связующим звеном между метрополитеном и другими видами транспортных средств.
«Плюс это все синхронизировано с улично-дорожной сетью, с подходами к транспортно-пересадочному узлу», - подчеркнул он.
«Московские центральные диаметры» (МЦД) – это система линий внеуличного железнодорожного транспорта, созданная на базе существующей инфраструктуры Московского железнодорожного узла. Сейчас линия связывает между собой Москву и подмосковные города.