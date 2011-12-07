У Волги появилась своя резиденция

«Дом Волги» - пространство для творчества, креативного отдыха и работы, созданное в рамках комплексного проекта Volga Story. Миссия проекта - популяризовать Волгу как культурный бренд Татарстана, Поволжья и всей России, аккумулируя культурные, творческие и туристические инициативы. Для работы над проектом была привлечена команда талантливых художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и других профессионалов в сфере искусства. На данный момент в «Доме Волги» работают две творческие мастерские - по раскраске шелковых платков и по росписи елочных игрушек. Кстати, елочные шары с оригинальной росписью на сюжеты волжских сказок представят Татарстан на выставке новогодних украшений, которая откроется на днях в Москве.- Все началось в январе 2016-го, когда меня пригласили в редакцию «Казанских ведомостей» принять участие в круглом столе по проблемам спасения и сохранения Волги. Меня потрясли слова экологов о том, что Волги больше нет, что сейчас это не река, а просто система водохранилищ. Я никогда не соглашусь, что Волги нет! Действительно, назрела острая необходимость федеральной программы по спасению Волги, чтобы сохранить ее для будущих поколений. Каждый человек может внести свой вклад в это благородное дело. Это может быть привлечение внимания к Волге своим творчеством, картинами, книгами, стихами, фотографиями… Так появилась идея проекта Volga Story, - рассказала инициатор, вдохновитель и организатор проекта Нина Калмыкова. - «Дом Волги» - это абсолютно оригинальный объект, который позволит привлекать в наш район туристов. Это будет новый формат отдыха. Люди сейчас не просто хотят отдохнуть, но и узнать что-то новое, полезное, пообщаться с единомышленниками, обменяться идеями. Здесь для этого есть все. Конечно, необходимо приводить в порядок прилегающую территорию. И мы это будем делать. Другого выхода у нас нет. Верю, что это хорошее начало, и хотелось бы, чтобы все идеи Нины Владимировны реализовались на благо нашего района, - отметил глава Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан Марат Зиатдинов.- Здесь можно проводить мастер-классы, тренинги, конференции, выставки, творческие встречи и концерты. Отсюда можно организовать эксклюзивные туры по волжским маршрутам. Все это даст возможность познакомить туристов с Волгой, традициями гостеприимства волжских народов, - поделился своими впечатлениями председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.