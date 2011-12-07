В Казани найдена одна из самых дорогих однокомнатных квартир в России. Однушка площадью 53,4 кв. м. находится в ЖК «Барселона» и продается за 11,5 млн рублей. Такие данный представил сервис «ЦИАН».

Реальная стоимость объекта оценивается в 7,9 млн рублей.

Самая дорогая однушка в России находится в Красногорске. В городе продается квартира площадью 60 кв. м. за 17,9 млн рублей. На втором месте — Севастополь с квартирой за 16 млн рублей (54,2 кв. м.), на третьем — Краснодар (66 кв.м за 14 млн рублей).

Казань стала единственным городом-миллионником в списке. Столица РТ заняла седьмое место рейтинга.