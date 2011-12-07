В Казани временно изменится схема движения общественного транспорта по ул. Фучика, сообщает пресс-служба мэрии.

«В связи со строительством станции метро „100 лет ТАССР“ на участке улицы от дома № 135 до ул. Ломжинская прекращено движение транспорта», — уточнили в ведомстве.

Изменение в схеме движения коснется троллейбусных маршрутов № 5, 9 и 12 и автобусных маршрутов № 5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63 и 77. Схема движения данных автобусов и троллейбусов будет следующая: ул. Фучика — местный проезд — ул. Фучика, далее по маршрутам.

Автобусный маршрут № 89 будет курсировать по новой схеме в прямом направлении.