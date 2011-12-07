Штраф за оставленный по Казани электросамокат составит от 5 тыс. рублей

Сотрудники ГИБДД будут штрафовать казанцев за брошенные самокаты. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Накануне в центре Казани состоялся рейд против нарушителей на электросамокатах. Полицейские обнаружили на тротуарах множество самокатов, которые мешали пройти пешеходам и маломобильным казанцам.

Автоинспекторы завели административные дела за умышленное создание помех в дорожном движении. Теперь за брошенные по городу электросамокаты горожане будут платить штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей. Для должностных лиц — двадцать тысяч рублей, для юридических лиц — триста тысяч рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что замглавы исполкома столицы РТ Ильдар Шакиров выступил против ситуации, в которой гости и жители Казани хаотично оставляют самокаты по городу, назвав ее неприемлемой.