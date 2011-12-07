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В Казани изменится автобусный маршрут №72

Новая схема движения вступит в силу с 1 мая.

В Казани изменится автобусный маршрут № 72. Новая схема движения вступит в силу с 1 мая.

Как сообщили в городском Комитете по транспорту, решение об изменении маршрута принято исполкомом города по двум причинам: в связи с закольцеванием трамвайных маршрутов № 5 и № 5а и дабы исключить дублирование автобусных маршрутов № 25, 43, 77.

Так, с 1 мая маршрут № 72 «Профилакторий — ул. Техническая» будет сокращен до остановочного пункта пл. Вахитова».

КВ
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