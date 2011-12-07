В Казани изменится автобусный маршрут № 72. Новая схема движения вступит в силу с 1 мая.

Как сообщили в городском Комитете по транспорту, решение об изменении маршрута принято исполкомом города по двум причинам: в связи с закольцеванием трамвайных маршрутов № 5 и № 5а и дабы исключить дублирование автобусных маршрутов № 25, 43, 77.

Так, с 1 мая маршрут № 72 «Профилакторий — ул. Техническая» будет сокращен до остановочного пункта пл. Вахитова».