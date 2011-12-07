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В Казани открыли обновленный участок набережной озера Кабан со стороны ул. Марджани

С благоустроенного участка убрали ограждения.

В Казани открыли для прогулок благоустроенный участок набережной озера Нижний Кабан со стороны улицы Марджани, сообщается на официальной странице «Озера Кабан» в Instagram.

Казанцев и гостей столицы РТ приглашают прогуляться по обустроенному пирсу со стороны театра Г. Камала, благоустроенному участку Старо-татарской Слободы, прокатиться на велосипедах по велодорожкам и взять на прокат лодку или катамаран. Также на набережной высадили новые цветы и деревья. 

КВ
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