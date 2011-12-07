В Казани открыли обновленный участок набережной озера Кабан со стороны ул. Марджани

В Казани открыли для прогулок благоустроенный участок набережной озера Нижний Кабан со стороны улицы Марджани, сообщается на официальной странице «Озера Кабан» в Instagram.

Казанцев и гостей столицы РТ приглашают прогуляться по обустроенному пирсу со стороны театра Г. Камала, благоустроенному участку Старо-татарской Слободы, прокатиться на велосипедах по велодорожкам и взять на прокат лодку или катамаран. Также на набережной высадили новые цветы и деревья.