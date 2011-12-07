Казанцы смогут сдать отработанные батарейки в пункт приёма отходов в Авиастроительном районе

Жители Казани смогут сдать отработанные батарейки, телефоны, аккумуляторы и прочую мобильную электронику на утилизацию в пункт приёма отходов в Авиастроительном районе. Столица РТ примет участие в акции «Неделя сбора батареек» с 6 по 12 июля, сообщается на сайте мэрии Казани.

Отмечается, что отработанные источники тока относятся к первому классу бытового мусора и содержат в себе олово, ртуть, цинк, магний, никель, кадмий и свинец. Количества химического элемента в одной батарейке хватит, чтобы загрязнить от 10 до 15 квадратных метров почвы или 400 л воды, сообщают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Ранее «Казанские ведомости» писали, куда в Казани можно сдать отработанные ртутные лампы. В Казани таких пунктов 13.