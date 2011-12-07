С начала года в Казани демонтировано 175 незаконно установленных торговых объектов

Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров сообщил, что за текущий год в городе было демонтировано 175 незаконно установленных торговых объектов.

Самой частой проблемой демонтажа, по его словам, является фундамент или формат конструкции объекта, поскольку для проведения работ без причинения ущерба их назначению возникают препятствия. Спикер пояснил, что также многие павильоны могут быть залиты фундаментом изнутри.

С собственниками таких НТО работа ведется в судебном порядке. Всего за прошедшие четыре года их количество достигло до 1500.