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Казань войдет в программу модернизации пассажирского транспорта

В 104 городах России обновят 75% автобусов и 25% парка электротранспорта.

Казань войдет в число российских городов, участвующих в реализации комплексной программы модернизации пассажирского транспорта до 2030 года, сообщает «КомерсантЪ».

В рамках программы в 104 российских городах планируют обновить до 75% пассажирского транспорта и до 25% парка электротранспорта. Кроме того, изменится схема оплаты проезда: пассажиры будут платить не за вход в салон, а за использование всей транспортной системы.

Помимо Казани в число пилотных городов вошли Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Пермь, Волгоград, Тверь.

Разработкой программы занимались минтранс РФ и ВЭБ.РФ.

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