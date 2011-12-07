Казань войдет в программу модернизации пассажирского транспорта

Казань войдет в число российских городов, участвующих в реализации комплексной программы модернизации пассажирского транспорта до 2030 года, сообщает «КомерсантЪ».

В рамках программы в 104 российских городах планируют обновить до 75% пассажирского транспорта и до 25% парка электротранспорта. Кроме того, изменится схема оплаты проезда: пассажиры будут платить не за вход в салон, а за использование всей транспортной системы.

Помимо Казани в число пилотных городов вошли Челябинск, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Пермь, Волгоград, Тверь.

Разработкой программы занимались минтранс РФ и ВЭБ.РФ.