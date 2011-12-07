Казанцев приглашают присоединиться к бесплатному просмотру кино под открытым небом

На территории Центра семьи «Казан» запускаются бесплатные показы кино под открытым небом. Об этом сообщает официальный портал kzn.ru.

Известно, что посмотреть российские фильмы, которые будут транслироваться со специально установленного экрана у Чаши, можно бесплатно два раз в месяц. Звук же будет передаваться через FM-волну, которую надо будет настроить в машине.

Приезжать в автокинотеатр рекомендуется за час до начала сеанса. На площадке смогут располагаться 40 машин, места для мотоциклистов и велосипедистов не предусмотрены. Менять место парковки во время сеанса, курить кальян, распивать спиртные напитки запрещается.

Кинопоказ состоится 1 августа в 21:00. Зрителям покажут драму «Аритмия». Чтобы его посмотреть, необходима предварительная регистрация.