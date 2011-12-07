В Казани на День республики и города перекроют ряд улиц, сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

С 23.00 22 августа до 23.00 2 сентября будет ограничено движение на спуске от от улицы Баумана до площади Тысячелетия, в районе мечети Кул Шариф, а также закрыта парковка Центрального стадиона со стороны восточной трибуны.

С 23.00 27 августа до 5.00 28 августа, а также с 23.00 28 августа до 5.00 29 августа и с 23.00 31 августа до 5.00 1 сентября движение от улицы Ташаяк до Батурина будет ограничено.

С 21.00 29 августа до 5.00 31 августа по площади Тысячелетия (от Ташаяк до Батурина), на улице Лево-Булачной (от Чернышевского до площади Тысячелетия), Право-Булачной (от Чернышевского до Тысячелетия), Ташаяк (от Московской до Право-Булачной), Профсоюзной (от Чернышевского до Баумана), Баумана (от Профсоюзной до Кремлевской набережной) и на спуске от площади 1 Мая до Баумана также будет ограничено движение.

Кроме того, с 15.00 29 августа до 24.00 30 августа рассматривается возможность перекрытия улицы Сибгата Хакима (от Декабристов до Абсалямова) и парковочную зону возле центра семьи «Казан» при необходимости.

В период с 7.00 до 20.00 30 августа и при необходимости движение автотранспорта будет невозможно на улице Шигабутдина Марджани (от Татарстан до Фатыха Карима), Кремлевской (от площади 1 Мая до Чернышевского), Чернышевского (от Кремлевской до Дзержинского), Дзержинского (от Чернышевского до Миславского), Батурина (от Миславского до Федосеевской), Федосеевской (от Батурина до дома № 38 на Федосеевской).