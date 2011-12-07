Благоустройство казанского проспекта Победы оценили в 130,5 млн рублей

На официальном сайте госзакупок появилась информация о благоустройстве проспекта Победы в Казани.

В документации к тендеру сказано, что «начальная цена контракта 130 579 640 рублей».

Согласно условиям, подрядчик должен покрыть часть улицы брусчаткой и асфальтом, разместить там автополив, наружное освещение и тактильную плитку. Там же должны быть установлены малые архитектурные формы, стенды и газон с деревьями.

Средства на работы по благоустройству выделят из бюджета республики. Завершить их предполагается до 31 августа 2021 года.