КАИ планирует построить музей за 86 млн рублей на базе самолета Ту-144

КАИ планируют создать музей на базе самолета Ту-144 за 86 млн рублей. Из тендерной документации вуза следует, что музей планируют построить до конца 2022 года.

Сумма, инвестируемая в проект поделена на две части. В этом году подрядчик получит 48,4 млн рублей, в следующем ему перечислят 37,9 млн рублей.

Проектной документацией предусматривается строительство полукруглого здания и обзорной площадки. Здание будет иметь один этаж, а с обзорной площадки можно будет подробно рассмотреть самолет со всех ракурсов. Музей будет оборудован интерактивной демонстрацией авиационной техники.

Ежегодно его смогут посещать 20 000 посетителей.