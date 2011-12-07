Построенный рядом с аэропортом Казани гостиничный комплекс проходит итоговую проверку

Новый многофункциональный гостиничный комплекс, построенный рядом с аэропортом Казани, проходит итоговую проверку. Если комиссия не выявит явных недочетов, то отель запустят в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.

Девятиэтажный отель общей площадью 17,5 тыс. кв. м. В нем расположены 241 номер. На первом этаже находятся площади под аренду, ресторан и конференц-зона. На уровне третьего этажа комплекс соединяется с МВЦ «Казань Экспо» стеклянным переходом.

Строительством гостиничного комплекса занималась компания Kravt Invest. Кстати, именно она выкупила обанкротившийся ТРК «Ривьера» в Казани, который планируют снести в ближайшее время.

Подробнее о том, что Kravt Invest планирует построить на месте бывшей «Ривьеры», и как будут расположены эти объекты, читайте в нашем материале.